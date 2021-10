Buone notizie per Mertens: è successo nell'amichevole contro la Primavera! (Di sabato 9 ottobre 2021) Dries Mertens sembra ormai pronto a tornare a disposizione al 100% dopo la sosta delle Nazionali. Dopo la mancata convocazione con il Belgio, il 14 azzurro si è dedicato al recupero totale per poter essere definitivamente recuperato in vista del ritorno del campionato. Mertens Lozano Allenamento Buone notizie arrivano anche dall'amichevole vinta oggi dal Napoli contro la Primavera. Mertens ha messo a segno una doppietta, dimostrando dunque di stare bene e di avere tanta voglia di tornare ad essere decisivo! Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Driessembra ormai pronto a tornare a disposizione al 100% dopo la sosta delle Nazionali. Dopo la mancata convocazione con il Belgio, il 14 azzurro si è dedicato al recupero totale per poter essere definitivamente recuperato in vista del ritorno del campionato.Lozano Allenamentoarrivano anche dall'vinta oggi dal Napolila Primavera.ha messo a segno una doppietta, dimostrando dunque di stare bene e di avere tanta voglia di tornare ad essere decisivo!

