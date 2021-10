Bimbo di 3 anni muore precipitando dalla finestra: un volo di 15 metri dopo i salti sul letto (Di sabato 9 ottobre 2021) Un bambino di tre anni è morto dopo essere precipitato da una finestra. Stando a quanto riportato dal Mirror, il piccolo Daniel Galeas stava saltando sul letto di un appartamento situato al quarto piano di Harlem, a New York, di proprietà di sua zia. Proprio durante questo gioco, il Bimbo – che avrebbe compiuto 4 anni tra qualche giorno – è caduto dalla finestra ed è precipitato sulle scale di cemento. LEGGI ANCHE => Cannio dopo la morte del piccolo Samuele: “L’ho solo preso in braccio”. Ma emergono video shock Gli agenti di polizia del New York Police Department si sono subito recati sulla West 133rd Street, dove si trova il condominio in questione, rinvenendo il piccolo privo di sensi nel retro ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 ottobre 2021) Un bambino di treè mortoessere precipitato da una. Stando a quanto riportato dal Mirror, il piccolo Daniel Galeas stava saltando suldi un appartamento situato al quarto piano di Harlem, a New York, di proprietà di sua zia. Proprio durante questo gioco, il– che avrebbe compiuto 4tra qualche giorno – è cadutoed è precipitato sulle scale di cemento. LEGGI ANCHE => Cla morte del piccolo Samuele: “L’ho solo preso in braccio”. Ma emergono video shock Gli agenti di polizia del New York Police Department si sono subito recati sulla West 133rd Street, dove si trova il condominio in questione, rinvenendo il piccolo privo di sensi nel retro ...

