Ballando con le Stelle | flirt dietro le quinte? L’indiscrezione

(Di sabato 9 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.con lefinisce al centro dell’attenzione per unle, scopriamo di chi si tratta. Mancano ancora pochi giorni all’inizio della nuova edizione dello show del Sabato sera condotto da Milly Carlucci che sta per torna in onda con la nuova edizione. Eppure da qualche ore sul web girano delle clamorose

Advertising

milly_carlucci : Grazie Mara Venier per l’invito???? Ci vediamo a #domenicain su @RaiUno con delle anteprime esclusive di… - LucioMichele1 : RT @ValentinoSpagn1: #ilunatici Arduini quando ballavi da solo con quella mano così alta sembrava che stessi ballando con un trans di 1m90?? - RobertoArduini1 : RT @ValentinoSpagn1: #ilunatici Arduini quando ballavi da solo con quella mano così alta sembrava che stessi ballando con un trans di 1m90?? - ValentinoSpagn1 : #ilunatici Arduini quando ballavi da solo con quella mano così alta sembrava che stessi ballando con un trans di 1m90?? - zazoomblog : Querele reciproche Parietti e Lucarelli assolte dalle accuse di diffamazione. La lite nata a “Ballando con le stell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Arisa continua a far parlare di sé per la sua attesa partecipazione come concorrente a "le Stelle" . La cantante lucana, dopo gli innumerevoli inviti di Milly Carlucci, questa volta ha deciso far parte del cast ufficiale. Nonostante avesse avuto diverse proposte per la ...A Domenica In specialele Stelle: Mara Venier ospitai protagonisti della prossima stagione . Dalle 15 poi spazio alla diretta di Rai1 per la partita Italia - Belgio per il terzo posto nella Nations League. ...Ballando con le Stelle finisce al centro dell'attenzione per un flirt dietro le quinte, scopriamo di chi si tratta.Arisa sarà presto una concorrente di Ballando con le Stelle, la cantante però ha delle clausole assurde sul contratto ...