Austria | Kurz annuncia le dimissioni

borghi_claudio : Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri… - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - marcoranieri72 : RT @GeopoliticalCen: Austria: il cancelliere Sebastian Kurz ha rassegnato le proprie dimissioni. Verrà sostituito da Alexander Schallenberg… - allegra134 : RT @lucianoghelfi: #Austria, il cancelliere #Kurz ha appena annunciato le dimissioni, in conseguenza allo scandalo corruzione che lo ha tr… -

Accusato di aver utilizzato denaro pubblico per commissionare sondaggi a lui favorevole,sarà molto probabilmente sostituito dal ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, scrive su Twitter ...Secondo la stampa austriaca, sono imminenti le dimissioni del cancelliere Sebastian, travolto da un'inchiesta della procura anti - corruzione. Per le 19.30 è previsto un annuncio. In caso di dimissioni, l'attuale ministro degli Esteri Alexander Schallenberg potrebbe subentrare e ...Aveva precisato che le proprie dimissioni non erano sul tavolo appena tre giorni fa, ma adesso la pressione politica sul primo ministro austriaco era talmente forte che una sua permanenza come cancell ...Sondaggi e inserzioni commissionati a vantaggio del partito e pagati con i soldi pubblici, lo scandalo che ha travolto Kurz ...