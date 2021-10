Arthur | ' Juve | lavoro da un mese e sono felice'

(Di sabato 9 ottobre 2021) TORINO -è ritornato in campo nell'amichevole trantus e Alessandria dopo l'infortunio e il conseguente intervento per risolvere il problema di calcificazione ossea tra tibia e perone. Il ...

TORINO -è ritornato in campo nell'amichevole tra Juventus e Alessandria dopo l'infortunio e il ... Sono molto grato a tutto lo staff medico dellache mi ha aiutato. Sono molto felice perchè ...: "Ringrazio lo staff medico della" A margine della partitaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di JTV: " Sono molto felice, ho lavorato duro per questo momento e ho ...Il centrocampista della Juve, al rientro dopo l'intervento, ha rilasciato un'intervista a JTV dopo l'amichevole con l'Alessandria ...Le parole del centrocampista brasiliano tornato in campo nell'amichevole disputata contro l'Alessandria: "Allegri mi ha chiesto di aumentare l'intensità" ...