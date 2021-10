Amedeo Goria, la fidanzata Vera Miales è incinta: “Papà a 67 anni? Non me la sento” (Di sabato 9 ottobre 2021) Amedeo Goria, dopo aver vinto la sfida al televoto ed essersi salvato dall’eliminazione, nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2021, ha visto foto che non avrebbe mai immaginato di vedere. Alfonso Signorini, dopo i rumors degli ultimi giorni e lo spazio dedicato alla notizia da Barbara D’Urso all’interno di Pomeriggio 5, ha mostrato ad Amedeo Goria le foto in cui la fidanzata Vera Miales, con un abito bianco e aderente, sfoggia un pancino sospetto. Dopo la diretta, Amedeo si sfoga con gli altri concorrenti, in particolare con Manila Nazzaro, Carmen Russo e Aldo Montano, non nascondendo lo stupore per l’eventuale gravidanza della compagna. “Quella pancia è di una donna di due/tre mesi”, gli dicono Manila Nazzaro e Carmen Russo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021), dopo aver vinto la sfida al televoto ed essersi salvato dall’eliminazione, nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2021, ha visto foto che non avrebbe mai immaginato di vedere. Alfonso Signorini, dopo i rumors degli ultimi giorni e lo spazio dedicato alla notizia da Barbara D’Urso all’interno di Pomeriggio 5, ha mostrato adle foto in cui la, con un abito bianco e aderente, sfoggia un pancino sospetto. Dopo la diretta,si sfoga con gli altri concorrenti, in particolare con Manila Nazzaro, Carmen Russo e Aldo Montano, non nascondendo lo stupore per l’eventuale gravidanza della compagna. “Quella pancia è di una donna di due/tre mesi”, gli dicono Manila Nazzaro e Carmen Russo ...

nonstressatemi : La fidanzata di Amedeo Goria ieri sera ha messo le storie che guardava il #gfvip e strano caso non ha messo mentre… - imbucatospecial : #gossip “Dovrei farmi sterilizzare” #AmedeoGoria in tilt dopo i rumors sulla gravidanza della fidanzata - val_es94 : L'ipocrisia di questo social che neanche una settimana fa sparava cattiveria su guenda goria e il calvo per poi non… - Tiziana767 : RT @gossipblogit: Grande Fratello VIP 6, Maria Teresa Ruta in casa per Amedeo Goria: “Certe cose tienile per te” - 24Trends_Italia : 1. Amedeo Goria - 20mille+ 2. Lorenzo Musetti - 20mille+ 3. Biagio Izzo - 10mille+ 4. Taiwan - 10mille+ 5. Wess - 1… -