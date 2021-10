Al Castello di Arechi “#Cantoanima” di Irene Catarella

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il nuovo libro della talentuosa poetessa, “”, sarà presentato oggi alle ore 18 nella splendida location deldi, un suggestivomedievale che domina il golfo di Salerno. Il volume racchiude i componimenti più significativi della poetessa siciliana, esempi del suo nuovo e peculiare modo di fare poesia. Non più testi comprensibili solo da un’elite di intellettuali ma parole per tutti, rese assolutamente attuali dall’uso dell’hashtag, segno-ambasciatore del nuovo linguaggio della contemporaneità. I concetti chiave di questa nuova poetica sono espressi dallaattraverso la creazione di neologismi che, nell’unione di due termini, ne rafforzano e sottolineano il messaggio. Oltre alle splendide poesie, il libro ...

Advertising

cilentano_it : Doppio evento in contemporanea, legato all’Arte, sabato pomeriggio, 9 ottobre, alle 18, nel Castello di Arechi. Il… - Informaticalv : “L’ARTE IN QUARANTENA” E IL “PREMIO BELLE ARTI” NEL CASTELLO DI ARECHI Continua a leggere >>> - cilentano_it : Il nuovo libro della talentuosa poetessa Irene Catarella, '#Cantoanima', sarà presentato sabato 9 ottobre alle ore… - zazoomblog : Al Castello di Arechi a Salerno la terza edizione del Premio Belle Arti - #Castello #Arechi #Salerno #terza - salernonotizie : Salerno: al Castello Arechi sabato 9 ottobre un doppio evento legato all’arte -

Ultime Notizie dalla rete : Castello Arechi

Salernonotizie.it

Arriva nella suggestiva cornice deldia Salerno la terza edizione del prestigioso Premio Belle Arti, riconoscimento internazionale di pittura, poesia, fotografia e scultura, in collaborazione con le Accademie. L'...Doppio evento in contemporanea, legato all'Arte, sabato pomeriggio, 9 ottobre, alle 18, neldi. Il maniero che domina il Golfo di Salerno, la città con la più grande piazza sul mare ospita la presentazione del volume dal titolo "L'arte in Quarantena", che nasce dalla sinergia ...Stampa Doppio evento in contemporanea, legato all’Arte, sabato pomeriggio, 9 ottobre, alle 18, nel Castello di Arechi. Il maniero che domina il Golfo di Salerno, la città con la più grande piazza sul ...Sabato 9 ottobre dalle ore 18 il curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes in collaborazione con Marco Giordano, presidente di Re D’Italia Art, società internazionale di collezionismo, presentan ...