"Una lavapiatti...". Chi è il moralista che insultava la Meloni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alex Orlowski ha puntato il dito contro la leader di FdI per i post e i commenti di alcuni suoi follower. Ma lui non usava toni morbidi prima di salire sul pulpito del web Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alex Orlowski ha puntato il dito contro la leader di FdI per i post e i commenti di alcuni suoi follower. Ma lui non usava toni morbidi prima di salire sul pulpito del web

FilippoCarmigna : 'Una lavapiatti...'. Chi è il moralista che insultava la Meloni - andrea_doria : @fratotolo2 @DavidPuente Mi auguro per lui un lavoro nobile, che so, il lavapiatti. Imparerebbe tante cose, una fra tutte l'umiltà. - riddick772 : Io propongo una linea di grembiuli con varie capitali 'Lavapiatti a Londra' col Big Ben, 'Lavapiatti a Parigi' con… - Darkover75 : @M49liberorso Chi sarebbe ? Il futuro lavapiatti del papeete o è quel tizio che hanno ricoverato per una overdose di Maalox - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Concordo con ciò che dice lo chef Daniel Humm. Non si possono pretendere pasti di qualità a prezzi contenuti al ristor… -

Ultime Notizie dalla rete : Una lavapiatti "Una lavapiatti ...". Chi è il moralista che insultava la Meloni ...ma un commentatore che non ha alcuna simpatia (magari a ragione) e quindi sta enfatizzando una cosa ... Il lavapiatti è un nobilissimo mestiere che in tanti abbiamo fatto con dignità. Con buona pace di ...

