Tommaso di Uomini e Donne, ecco chi è il corteggiatore di Roberta: età, lavoro, cognome, carriera, Instagram (Di venerdì 8 ottobre 2021) Torna finalmente Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi più amato e seguito di sempre su Canale 5. Tra le nuove troniste c'è Roberta Ilaria Giusti, una giovane ragazza di 21 anni di Roma pronta a mettersi in gioco e a trovare in televisione l'amore. Per lei, in studio è arrivato Tommaso un bel ragazzo ma con "la faccia da schiaffi" a detta di lei. Scopriamo qualcosa in più su di lui! Uomini e Donne: chi è Tommaso, il corteggiatore di Roberta Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso Tommaso che, "sfidando" Luca, tenterà di entrare nel cuore di Roberta. I due hanno già fatto un'uscita anche se non sembra essere andata benissimo, forse per il ...

