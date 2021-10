Advertising

Mediagol : Taranto, Saraniti sfida il passato: “Vibonese, devo batterti. Abbiamo un obiettivo” - BlunoteWeb : #Tarantofc-#Vibonese: Sfida speciale per #Saraniti (Video) - taras706ac : ?? V. FRANCAVILLA ?? TARANTO 0-0 ? 85' - ?? #TAR: ?? 11 Santarpia ?? 32 Giovinco G. ?? 90 Italeng ?? 9 Saraniti -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto Saraniti

... 2 pareggi, contro 2 neopromosse (Messina e Monterosi) e una sconfitta netta (a). E ... il Palermo ottenne il primo successo dell'era Boscaglia: 2 - 1 con gol di Floriano e. Su ...Inizia molto bene ilche sta spingendo continuamente alla ricerca dell'immediato vantaggio. Giovinco calcia da punizione, respinge la barriera con la sfera che arriva a, la sfera ...Prova di carattere e di resistenza per il Taranto, che esce indenne dal “Nuovarredo Arena” grazie al pareggio a reti inviolate raccolto contro la quotata Virtus Francavilla. Uno 0-0 finale che consta ...Juve Stabia e Palermo si affronteranno lunedì sera alle ore 21.00 presso lo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia nel match valido per la 7^ giornata del Girone C di Serie C ...