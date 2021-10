Sci di fondo, Pellegrino: “Pechino 2022? Mi hanno detto che dai 30 anni si comincia a vincere…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’avvicinamento a Pechino 2022 lo vivo in maniera normale. Ho compiuto 31 anni, da come mi hanno detto adesso comincerò a vincere, quindi vediamo come andrà”. Così Federico Pellegrino, intervenuto al Festival dello Sport. Questa sua battuta, come ha sottolineato lo stesso campione di sci di fondo, nasce da un commento che si era sentito fare qualche anno fa: “Uno stimolo era quello de ‘il fondista italiano prima dei 30 anni non vince’. Questa cosa non mi era piaciuta, e me l’aveva detto un collega, quasi a dirmi di non montarmi la testa. E nel 2015 sono arrivate tre medaglie di fila, da lì è scattato qualcosa. Di quella stagione sono molto fiero, vincere la Coppa è stato molto bello”. Il campione valdostano ha poi commentato le ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’avvicinamento alo vivo in maniera normale. Ho compiuto 31, da come miadesso comincerò a vincere, quindi vediamo come andrà”. Così Federico, intervenuto al Festival dello Sport. Questa sua battuta, come ha sottolineato lo stesso campione di sci di, nasce da un commento che si era sentito fare qualche anno fa: “Uno stimolo era quello de ‘il fondista italiano prima dei 30non vince’. Questa cosa non mi era piaciuta, e me l’avevaun collega, quasi a dirmi di non montarmi la testa. E nel 2015 sono arrivate tre medaglie di fila, da lì è scattato qualcosa. Di quella stagione sono molto fiero, vincere la Coppa è stato molto bello”. Il campione valdostano ha poi commentato le ...

