Rapiscono 21enne | lo picchiano e lo rapinano | due arresti a San Donato Milanese

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In stato di fermo due pregiudicati di 29 e 35 anni che avevano fatto anche denudare la vittima in un’area campestre nel maggio del 2020. L’aggressione a scopo di vendetta

Agenzia askanews

... che non si esclude possano derivare proprio dallo sfruttamento della) stante la flagranza dei reati di sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. (Visited 1 times, 1 visits ...In stato di fermo due pregiudicati di 29 e 35 anni che avevano fatto anche denudare la vittima in un'area campestre nel maggio del 2020. L'aggressione a scopo di vendetta ...Due persone sono state arrestate dai carabinieri a San Donato Milanese, alle porte del capoluogo lombardo. Sono accusate di aver sequestrato un ragazzo di 21 anni, che fu poi costretto a denudarsi e v ...