Ragazzo accoltellato a Napoli, è incensurato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate la scorsa notte a Napoli in via Sedile di Porto, nei pressi dell’Università, in circostanze non ancora chiarite. Il giovane è stato colpito più volte, ed è stato trasportato in Ospedale. Le sue condizioni sono ritenute serie, ma non è in pericolo di vita. Sul ferimento indaga la Squadra mobile di Napoli. Aggiornamento – Il 17enne è incensurato ed è definito un Ragazzo senza legami con il crimine. L’accoltellamento sarebbe conseguenza di una lite scoppiata con coetanei per futili motivi. Il Ragazzo è stato colpito due volte con un coltello tra le braccia e le spalle, ma ha ricevuto anche colpi con oggetti contundenti, calci e pugni. In ospedale dopo le prima cure, nonostante le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi 17 anni è stato ferito a coltellate la scorsa notte ain via Sedile di Porto, nei pressi dell’Università, in circostanze non ancora chiarite. Il giovane è stato colpito più volte, ed è stato trasportato in Ospedale. Le sue condizioni sono ritenute serie, ma non è in pericolo di vita. Sul ferimento indaga la Squadra mobile di. Aggiornamento – Il 17enne èed è definito unsenza legami con il crimine. L’accoltellamento sarebbe conseguenza di una lite scoppiata con coetanei per futili motivi. Ilè stato colpito due volte con un coltello tra le braccia e le spalle, ma ha ricevuto anche colpi con oggetti contundenti, calci e pugni. In ospedale dopo le prima cure, nonostante le ...

Advertising

anteprima24 : ** Ragazzo #Accoltellato a ##Napoli, è incensurato ** - ultimenotizie : Omicidio nella notte a #Marsala. La vittima è un ragazzo di 28 anni, accoltellato al culmine di una rissa nei press… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: La vittima è un ragazzo di 28 anni, morto accoltellato a #Marsala, in provincia di #Trapani. - sulsitodisimone : Un ragazzo è stato accoltellato a morte in una rissa tra italiani e romeni - zazoomblog : Marsala un ragazzo muore accoltellato in seguito ad una rissa - #Marsala #ragazzo #muore #accoltellato -