(Di venerdì 8 ottobre 2021) nella gara valevole per leicazioni aidi Qatar 2022, poker delladell'ex, Josip, conto ilguidato dall'altro ex rosanero, Devis. Per l'attuale attaccante dell'Atalanta doppietta in terra maltese

Advertising

Mediagol : Qualif. Mondiali, Malta-Slovenia 0-4: Ilicic batte Mangia nel duello tra ex Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Qualif Mondiali

Commenta per primo Vola l' Australia , sempre più vicina alla qualificazione ai prossimidi calcio. I Socceroos , grazie alla vittoria contro l'Oman per 3 a 1 hanno colto l' undicesima vittoria consecutiva , stabilendo il nuovo primato nelle gare valevoli per le qualificazioni: ...Commenta per primo Vola l' Australia , sempre più vicina alla qualificazione ai prossimidi calcio. I Socceroos , grazie alla vittoria contro l'Oman per 3 a 1 hanno colto l' undicesima vittoria consecutiva , stabilendo il nuovo primato nelle gare valevoli per le qualificazioni: ...nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, poker della Slovenia dell'ex Palermo, Josip Ilicic, conto il Malta guidato dall'altro ex rosanero, Devis Mangia. Per l'attuale atta ...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista venerdi' 8 ottobre, in tv: 9.30 - SkyTennis: Padel, Minorca Open. Quarti 10.30 - SkySportUno: F1, GP Turchia. Libere 1 11.00 - Rai2: Tg ...