PIL | Giorgetti | può esserci ipotesi oltre 6%

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – E’ possibile una crescita del PILil 6% quest’anno. Lo ha detto Giancarlo, Ministro dello Sviluppo economico, intervistato da Bruno Vespa all’evento Forum in Masseria. “Siamo in una fase di contenimento della pandemia, incrociamo le dita – ha affermato – ma ci sono due incognite: una è la domanda dei consumi e l’altra è la dinamica dell’industria manifatturiera che è soggetta ai colli di bottiglia, e questa è una grandissima incognita che non riguarda solo l’Italia ma tutto il mondo occidentale. Se andasse tutto bene si può anche fare..”. Sul cuneo fiscale: “è il problema dei problemi, qualcosa è stato fatto, adesso integreremo sull‘Irap, così dice la delega fiscale, al Sud ci sono dei significativi vantaggi per quanto riguarda l’abbattimento sulle nuove assunzioni, però dobbiamo avviare una crescita solida e duratura ...