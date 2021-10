Papa Francesco non andrà a Glasgow: alla Cop26 sarà presente il cardinale Parolin (Di venerdì 8 ottobre 2021) Città del Vaticano – Papa Francesco non andrà a Glasgow per la Cop26 sul clima, come confermato dal direttore della Sala Stampa della Santa: “Rispondendo alle domande dei giornalisti circa la partecipazione della Santa Sede alla sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione-Quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici (Cop26), prevista a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, posso precisare che la Delegazione sarà guidata da Sua Eminenza Rev.ma il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità”. La partecipazione di Bergoglio al Cop26 di Glasgow non era stata mai annunciata né confermata dalla Santa Sede, ma erano stati i vescovi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Città del Vaticano –nonper lasul clima, come confermato dal direttore della Sala Stampa della Santa: “Rispondendo alle domande dei giornalisti circa la partecipazione della Santa Sedesessione della Conferenza delle PartiConvenzione-Quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici (), prevista adal 31 ottobre al 12 novembre, posso precisare che la Delegazioneguidata da Sua Eminenza Rev.ma il Card. Pietro, Segretario di Stato di Sua Santità”. La partecipazione di Bergoglio aldinon era stata mai annunciata né confermata dSanta Sede, ma erano stati i vescovi ...

