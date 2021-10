Nella Pa obbligo di Green pass dal 15 ottobre senza deroghe. Zaia: serve un decreto per le aziende (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal 15 ottobre i dipendenti della Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti di Green pass. Lo prevedono le schede sulle linee guida Funzione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal 15i dipendenti della Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti di. Lo prevedono le schede sulle linee guida Funzione...

