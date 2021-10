Montella: “Balotelli vuole tornare in Nazionale, io lo aiuterò” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ha fatto quattro gol consecutivi in gare diverse. I colpi li ha sempre avuti, ora sta trovando la condizione migliore. È mosso da una grande obiettivo; tornare in Nazionale è la sua idea fissa, e farò di tutto per aiutarlo. Da quando sono qui si allena e si comporta sempre bene. Ha grande voglia, non è ancora al 100% ma vuole ritrovare la condizione per riproporsi in chiave Azzurra”. Così Vincenzo Montella, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, parla di Mario Balotelli, che sta facendo bene nella sua nuova avventura turca con l’Adana Demirspor. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Ha fatto quattro gol consecutivi in gare diverse. I colpi li ha sempre avuti, ora sta trovando la condizione migliore. È mosso da una grande obiettivo;inè la sua idea fissa, e farò di tutto per aiutarlo. Da quando sono qui si allena e si comporta sempre bene. Ha grande voglia, non è ancora al 100% maritrovare la condizione per riproporsi in chiave Azzurra”. Così Vincenzo, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, parla di Mario, che sta facendo bene nella sua nuova avventura turca con l’Adana Demirspor. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Turchia, Balotelli non si ferma più: trascina l’Adana di Montella col quarto gol di fila - DiMarzio : #SuperLig | Nuova vittoria per l'@AdsKulubu di #Montella. #Balotelli ancora in gol: la media realizzativa di Super… - sportface2016 : #Montella: '#Balotelli vuole tornare in #Nazionale, e io lo aiuterò' - fcin1908it : Montella: “Balotelli vuole tornare in Nazionale, Inter e Napoli per lo Scudetto. Mou…” - SerieBNewsCom : ??#Montella rivela: “Il grande obiettivo di #Balotelli è tornare in Nazionale”???????? -