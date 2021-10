Marcia della Pace: sei pullman in partenza da Bergamo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Bergamo. Sono sei i pullman che partiranno da Bergamo in direzione Perugia sabato sera, carichi di persone che hanno deciso di affidarsi alle varie organizzazioni per partecipare alla Sessantesima Marcia per la Pace. “È tempo di ricominciare a lavorare per la Pace: la cura è il suo nuovo nome”: parte da questa premessa, che è anche un appello rivolto a tutti i cittadini, l’edizione 2021 della Marcia Perugia Assisi. Si svolgerà domenica 10 ottobre, con inizio alle 9: il corteo partirà dai Giardini del Frontone, a Perugia, per concludersi alle 15 alla Rocca Maggiore di Assisi. Anche quest’anno, com’è ormai tradizione, da Bergamo partiranno diversi bus – saranno tre, già completi – messi a disposizione da CGIL e CISL in collaborazione con ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 ottobre 2021). Sono sei iche partiranno dain direzione Perugia sabato sera, carichi di persone che hanno deciso di affidarsi alle varie organizzazioni per partecipare alla Sessantesimaper la. “È tempo di ricominciare a lavorare per la: la cura è il suo nuovo nome”: parte da questa premessa, che è anche un appello rivolto a tutti i cittadini, l’edizione 2021Perugia Assisi. Si svolgerà domenica 10 ottobre, con inizio alle 9: il corteo partirà dai Giardini del Frontone, a Perugia, per concludersi alle 15 alla Rocca Maggiore di Assisi. Anche quest’anno, com’è ormai tradizione, dapartiranno diversi bus – saranno tre, già completi – messi a disposizione da CGIL e CISL in collaborazione con ...

