Locatelli tuona la Juve | le sue parole

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Manueldurante la conferenza stampa prima di Belgio-Italia ha parlato anche della suantus. Sull’inizio di stagione non entusiasmante dei bianconeri ha detto: “Noi non siamo partiti benissimo ma ora siamo in ripresa e abbiamo un mister che sa cosa dobbiamo fare. E’ un campionato equilibrato, il Napoli è partito benissimo ma c’è anche l’Inter campione e il Milan che sta facendo molto bene. E’ bello così”.,tiro Il centrocampista dellaè cresciuto da tutti i punti di vista ma deve ancora migliorare. Questo il suo commento: “La forza mentale è fondamentale, può farmi fare il salto di qualità. Alcune cose puoi farle solo se stai bene di testa: è una parte molto importante e cerco di lavorarci molto. Sicuramente sono più maturo rispetto a qualche anno fa: ...

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli tuona

