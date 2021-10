Lo strano caso dei “malori improvvisi”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Oggi Svezia e Danimarca hanno fermato la vaccinazione con Moderna dei giovani a causa del numero e gravità dei “casi avversi”. Evidentemente la” correlazione” tra i problemi cardiaci dei giovani e i vaccini Covid nei paesi scandinavi esiste per davvero e viene presa sul serio. Anche l’Irlanda in agosto aveva fermato la vaccinazione con Johnson & Johnson lo stesso giorno in cui un noto calciatore, Roy Butler, era morto improvvisamente 4 giorni dopo l’iniezione. Neldi Butler si era trattato di una emorragia cerebrale. Neldella studentessa ligure Camilla Canepa (diciotto anni) l’autopsia ha stabilito che la causa era una emorragia cerebral. Ogni giorno ci sono nel mondo e anche in Italia se uno spulcia le cronache locali, casi di giovani sani morti per “malore improvviso”, spesso in casa o anche nel ...