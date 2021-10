Le tantissime e pressanti richieste di esenzione dal vaccino in Sicilia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo le stime dei medici, ventimila persone hanno chiesto l'esonero con motivazioni quasi sempre inconsistenti e pretestuose Leggi su ilpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo le stime dei medici, ventimila persone hanno chiesto l'esonero con motivazioni quasi sempre inconsistenti e pretestuose

