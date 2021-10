Kerem Bursin: ecco perché lui e Serenay Sar?kaya si sono lasciati (Di venerdì 8 ottobre 2021) La vita privata dell’attore turco Kerem Bursin, amatissimo dal pubblico italiano: ecco perché lui e Serenay Sar?kaya si sono lasciati. (Instagram)La sorprendente affermazione sul motivo per cui la relazione tra Kerem Bursin e Serenay Sar?kaya è finita sta facendo davvero molto discutere le fan dell’attore turco che è molto famoso in Italia. Il motivo della separazione all’interno della coppia delle soap opera, uno degli amori indimenticabili del mondo dei gossip in Turchia, è venuto alla luce anni dopo. Ti potrebbe interessare anche –> Kerem Bursin fidanzato: la sua compagna di vita e di set è Hande Ercel Ma cosa è accaduto tra i due che sembravano davvero molto ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La vita privata dell’attore turco, amatissimo dal pubblico italiano:lui eSar?kaya si. (Instagram)La sorprendente affermazione sul motivo per cui la relazione traSar?kaya è finita sta facendo davvero molto discutere le fan dell’attore turco che è molto famoso in Italia. Il motivo della separazione all’interno della coppia delle soap opera, uno degli amori indimenticabili del mondo dei gossip in Turchia, è venuto alla luce anni dopo. Ti potrebbe interessare anche –>fidanzato: la sua compagna di vita e di set è Hande Ercel Ma cosa è accaduto tra i due che sembravano davvero molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Kerem Bursin Love Is In The Air anticipazioni: SELIN è incinta! Di SERKAN? Niente da fare per Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air . Anche se riusciranno a far pace, i due protagonisti della telenovela turca dovranno infatti vedersela con un altro spiacevole ...

'Love is in the air', le anticipazioni: Eda ha trovato un nuovo amore? Enrico Casarini ? Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air" A quanto pare la rinascita "casuale" della storia tra Serkan (Kerem Bursin) e Selin (Bige Önal) ha dato al loro amore un'energia nuova e fortissima, visto che lui sorprende tutti chiedendole di sposarlo. E non è una cosa detta vagamente nella confusione del "...

