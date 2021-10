Juventus, Locatelli: “Vogliamo la vittoria contro il Belgio” (Di venerdì 8 ottobre 2021) La sconfitta contro la Spagna brucia ancora ma gli azzurri guidati da Mancini sono già a lavoro e concentrati per la sfida contro il Belgio in programma domenica 10 ottobre alle ore 15:00. Della sfida, valida per il terzo e quarto posto della Nations League, che si disputerà all‘Allianz Stadium, ha parlato Manuel Locatelli in conferenza stampa. Le parole di Locatelli Manuel LocatelliLa prima domanda rivolta al centrocampista bianconero è stata inerente proprio alla sconfitta contro la Roja, queste le sue parole: “Non fa mai piacere perdere. Volevamo vincere il torneo ma ormai siamo concentrati sul Belgio. Occorre vincere anche per il ranking“. Un altro passaggio importante della conferenza è stata l’analisi sul gioco espresso dalla squadra di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La sconfittala Spagna brucia ancora ma gli azzurri guidati da Mancini sono già a lavoro e concentrati per la sfidailin programma domenica 10 ottobre alle ore 15:00. Della sfida, valida per il terzo e quarto posto della Nations League, che si disputerà all‘Allianz Stadium, ha parlato Manuelin conferenza stampa. Le parole diManuelLa prima domanda rivolta al centrocampista bianconero è stata inerente proprio alla sconfittala Roja, queste le sue parole: “Non fa mai piacere perdere. Volevamo vincere il torneo ma ormai siamo concentrati sul. Occorre vincere anche per il ranking“. Un altro passaggio importante della conferenza è stata l’analisi sul gioco espresso dalla squadra di ...

