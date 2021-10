Inter, in caso di addio di Lautaro già individuato il suo sostituto (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Inter pensa al futuro, vi sarebbe un forte Interessamento per Julian Alvarez. L’attaccante argentino, classe 2000, gioca nel River Plate. Il giocatore, nome nuovo del calcio sudamericano, ha avuto una crescita esponenziale diventando in poco tempo fondamentale nella nazionale di Scaloni. Secondo il quotidiano Olè, vi sarebbero diverse big su di lui. Julian Alvarez, River Plate-Boca Juniors Fra queste vi sarebbe proprio il club nerazzurro che, in estate, potrebbe pagare la clausola da 25 milioni del giocatore. TI PUÒ InterESSARE ANCHE: Inter, sorpresa rinnovo: accordo vicino! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’pensa al futuro, vi sarebbe un forteessamento per Julian Alvarez. L’attaccante argentino, classe 2000, gioca nel River Plate. Il giocatore, nome nuovo del calcio sudamericano, ha avuto una crescita esponenziale diventando in poco tempo fondamentale nella nazionale di Scaloni. Secondo il quotidiano Olè, vi sarebbero diverse big su di lui. Julian Alvarez, River Plate-Boca Juniors Fra queste vi sarebbe proprio il club nerazzurro che, in estate, potrebbe pagare la clausola da 25 milioni del giocatore. TI PUÒESSARE ANCHE:, sorpresa rinnovo: accordo vicino! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

