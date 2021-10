In giro per Chiavari con un coltello, bergamasco denunciato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Girava per Chiavari con un coltello dalla lama di 20 centimetri. L’uomo, un bergamasco di 40 anni, è stato fermato mercoledì pomeriggio dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Chiavari durante un servizio perlustrativo. Aveva precedenti di polizia e, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso del coltello. L’arma è stata sequestrata e il bergamasco denunciato all’autorità giudiziaria. Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Girava percon undalla lama di 20 centimetri. L’uomo, undi 40 anni, è stato fermato mercoledì pomeriggio dai carabinieri dell’aliquota radiomobile didurante un servizio perlustrativo. Aveva precedenti di polizia e, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso del. L’arma è stata sequestrata e ilall’autorità giudiziaria.

