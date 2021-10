Imprenditore scompare per cercare il tesoro di Montecristo | spunta una nuova accusa Gli ultimi sviluppi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Prosegue la vicenda, in particolare quella giudiziaria, dell’umbro scomparso in Albania e ritrovato dopo 8 mesi al largo di Livorno, alla ricerca deldell’Isola di. Quali sono gliche aggravano la posizione dell’. Nuove accuse e indagini per l’alla ricerca deldiLa Procura di Grosseto ha finora notificato a Davide Pecorelli, l’protagonista di questa vicenda, una denuncia per sostituzione di persona, il sequestro probatorio di materiale ritrovato nella sua stanza d’hotel nell’isola del Giglio e, come ultima novità, l’di ricettazione. L’umbro-toscano ...

Lodi - E' partito sabato mattina alle 5.40 da Lodi. Al lavoro, però, non ci è mai arrivato. E da quel momento i familiari di Carlo Mammarella ,di 68 anni, non hanno avuto più notizie di lui. L'uomo è partito da casa , in via Vittime della violenza 2, al volante della sua Golf targata FM754MF, diretto in viale Lombardia 277 a ...