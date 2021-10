Il Nobel per la pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) Maria Ressa e Dmitry Muratov sono stati insigniti del Premio Nobel per la pace per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura. BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021 Le motivazioni arrivano direttamente dal Comitato del Premio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021)sono stati insigniti del Premioper laper i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e unaduratura. BREAKING NEWS: The NorwegianCommittee has decided to award the 2021Peace Prize toandfor their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#Prize #PeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — ThePrize (@Prize) October 8, 2021 Le motivazioni arrivano direttamente dal Comitato del Premio ...

