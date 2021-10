Helbiz e Moovit ampliano la loro partnership globale

(Di venerdì 8 ottobre 2021)ha annunciato oggi che estenderà la presenza dei suoi mezzi elettrici all'interno dell'appdel gruppo Intel.è p unto di riferimento del piano Mobility as a Service (MaaS) e ...

QN Motori

Questa partnership permette, inoltre, adi portare avanti la loro visione comune di una micromobilità sempre più condivisa e sicura. Le parole di Yovav Meydad, Chief Growth and ...In particolare,informerà i clienti della presenza di mezzinelle loro vicinanze , calcolando sia il tempo necessario per raggiungerli a piedi, sia una stima di costi del viaggio, oltre ...Helbiz ha annunciato oggi che estenderà la presenza dei suoi mezzi elettrici all’interno dell’app Moovit del gruppo Intel. Moovit è p unto di riferimento del piano Mobility ...(Teleborsa) - Helbiz, società attiva nel settore della micromobilità e quotata sul Nasdaq da agosto 2021, ha stretto una partnership con con Moovit, che fa parte del gruppo Intel, per estendere ...