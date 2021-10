Eventi e scadenze dell’8 ottobre 2021

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Martedì 05/10/Appuntamenti: G20 – C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/) Giovedì 07/10/Appuntamenti: Consiglio dell’UE – Consiglio “Giustizia e affari interni” (fino a venerdì 08/10/) G20 – 5° Finance and Central Bank Deputies Meeting in videoconferenza (fino a venerdì 08/10/) G20 – B20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/) Venerdì 08/10/Appuntamenti: Maker Faire Rome – The European Edition – Il più grande evento europeo sull’innovazione e la creatività: robotica e intelligenza artificiale, manifattura digitale, IoT, recycling e data science. Organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Roma torna quest’anno in presenza, oltre che online, al Gazometro Ostiense (fino a domenica 10/10/) 9.30 – ...

Lunedì 04/10/2021 Appuntamenti : Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 07/10/2021) Martedì 05/10/2021 Appuntamenti : G20 - C20 Summit a Roma (fino a venerdì 08/10/2021) EY ...