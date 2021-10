Energia | Procaccini | “Strategia Timmermans danneggia l’Europa”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Pensiamo che questafreni lo sviluppo economico e non difenda l’ambiente e l’indipendenza politica europea”. Lo ha detto in un’intervista a margine della plenaria del Parlamento europeo l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola. alp/sat/gtr su Il Corriere della Città.

"Pensiamo che questa strategia Timmermans freni lo sviluppo economico e non difenda l'ambiente e l'indipendenza politica europea". Lo ha detto ...(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 ottobre 2021 "La strategia sulla transizione energetica messa in campo dal Commissario socialista Timmermans rischia di attentare non solo allo sviluppo economico, ma all ...