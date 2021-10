È Torino la città italiana dell’Eurovision Song Contest 2022 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La città italiana scelta per fare da palcoscenico agli Eurovision Song Contest del 2022 è Torino. La candidatura era stata presentata dalla sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, ed è stata preferita a quelle di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. La Rai pare che abbia finalmente deciso dove si svolgerà il Contest canoro più seguito al mondo, vinto dall’Italia grazie ai Måneskin nell’edizione 2021 a Rotterdam. Inizialmente sono state diciassette le città che avevano manifestato interesse ma solo undici di queste hanno inviato il dossier di presentazione. Tra le grandi escluse per ospitare l’evento anche Roma. Il Palazzetto dello Sport ha ricevuto subito la bocciatura dai tecnici dell’European Broadcasting Union (Ebu), addetti alla ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lascelta per fare da palcoscenico agli Eurovisiondel. La candidatura era stata presentata dalla sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, ed è stata preferita a quelle di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. La Rai pare che abbia finalmente deciso dove si svolgerà ilcanoro più seguito al mondo, vinto dall’Italia grazie ai Måneskin nell’edizione 2021 a Rotterdam. Inizialmente sono state diciassette leche avevano manifestato interesse ma solo undici di queste hanno inviato il dossier di presentazione. Tra le grandi escluse per ospitare l’evento anche Roma. Il Palazzetto dello Sport ha ricevuto subito la bocciatura dai tecnici dell’European Broadcasting Union (Ebu), addetti alla ...

