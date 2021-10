Droga | socio del narcos Imperiale | “Incassi da 90 milioni l’anno”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grazie alladel narcotrafficante internazionale Raffaele, i sei componenti di vertice del clan Amato Pagano di Secondigliano guadagnavano, al, 15di euro ciascuno, per un totale di 90. Al netto delle spese. A rivelarlo è Mario Cerrone,in affari di, che percepiva una quota di quei 90insieme con Raffaele e Elio Amato e con Cesare e Domenico Antonio Pagano. Manca all’appello il nome del sesto elemento di vertice degli “scissionisti”, di cui Cerrone, nelle dichiarazioni scritte fornite agli inquirenti durante un interrogatorio reso l’8 settembre 2016, dice di non ricordare il nome. Cerrone parla anche dell’esistenza di una cassa comune, nella quale ...

All'incontro parteciperà l'assessore alle politichesanitarie Emanuele Tornatore, la ... scatta il sequestro ? Dal ras tunisino all'autista Rap:, blitz fra Palermo e Carini "Finalmente si ...Purtroppo lo scenario- politico in cui si svolgono le elezioni è denotato da un alto livello di violenza e atti di corruzione, alimentati dalla criminalità organizzata e dal traffico di(...Quattro persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento del Gip su richiesta della Procura di Cosenza con l'accusa, a vario titolo, di detenzione, vendita, ces ...La cassa comune del clan Amato-Pagano era divisa in sei quote, corrispondenti ai vertici dell’organizzazione criminale, a ognuno dei quali ...