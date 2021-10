DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: Ferrari e Leclerc in evidenza, Hamilton comanda la FP2 (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35: Decima piazza per Carlos Sainz a 1?099 che sembra un po’ in difficoltà con l’anteriore della SF21. 14.33: Migliora il proprio tempo Verstappen, ma rimane in quinta piazza a 0?636. Curioso il fatto che Leclerc sia secondo a 0?298 con il tentativo con le medie, ma non sia riuscito a migliorare montando le soft. 14.32: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:23.804 32 Charles Leclerc Ferrari+0.298 4 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.410 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.932 2 6 Lando NORRIS McLaren+0.938 27 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.992 2 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.078 29 Carlos SAINZ Ferrari+1.099 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.147 2 11 Fernando ALONSO ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35: Decima piazza per Carlos Sainz a 1?099 che sembra un po’ in difficoltà con l’anteriore della SF21. 14.33: Migliora il proprio tempo Verstappen, ma rimane in quinta piazza a 0?636. Curioso il fatto chesia secondo a 0?298 con il tentativo con le medie, ma non sia riuscito a migliorare montando le soft. 14.32: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 LewisMercedes1:23.804 32 Charles+0.298 4 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.410 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.932 2 6 Lando NORRIS McLaren+0.938 27 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.992 2 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.078 29 Carlos SAINZ+1.099 4 10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.147 2 11 Fernando ALONSO ...

