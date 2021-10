Covid, Pregliasco: “Effetto scuola scampato ma rientro a lavoro fa più paura” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Per ora l’Effetto scuola l’abbiamo scampato, è chiaro che ogni giorno che passa c’è un accumulo quindi non è finita ma non c’è stato un boom. I protocolli e le attenzioni conseguenti hanno funzionato anche se qualche Dad c’è”. Ora però è il rientro al lavoro che “fa più paura della scuola”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, parlando della situazione Covid in Italia. Il virologo ne fa una questione numerica: più aumentano le persone in movimento più salgono le probabilità di infezione. Nella scuola “8 milioni sono i giovani più 2 milioni di docenti, sono 10 milioni di persone” mentre solo i lavoratori del privato saranno 15 milioni. “E poi – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Per ora l’l’abbiamo, è chiaro che ogni giorno che passa c’è un accumulo quindi non è finita ma non c’è stato un boom. I protocolli e le attenzioni conseguenti hanno funzionato anche se qualche Dad c’è”. Ora però è ilalche “fa piùdella”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano, parlando della situazionein Italia. Il virologo ne fa una questione numerica: più aumentano le persone in movimento più salgono le probabilità di infezione. Nella“8 milioni sono i giovani più 2 milioni di docenti, sono 10 milioni di persone” mentre solo i lavoratori del privato saranno 15 milioni. “E poi – ...

