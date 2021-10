Clima:Mattarella,basta ambiguità, è ora di agire subito (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Non è più tempo di ambiguità e distinguo, è ora di agire subito. Bisogna garantire il massimo sforzo per raggiungere e superare gli obiettivi delle riduzioni previste. La prossima Cop26 sarà una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Non è più tempo die distinguo, è ora di. Bisogna garantire il massimo sforzo per raggiungere e superare gli obiettivi delle riduzioni previste. La prossima Cop26 sarà una ...

Advertising

Zappullaclary : RT @MediasetTgcom24: Covid, Mattarella: 'Subito un'equa distribuzione dei vaccini, bisogna darli ai Paesi poveri' | Clima, 'è l'ora di agir… - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: Covid, Mattarella: 'Subito un'equa distribuzione dei vaccini, bisogna darli ai Paesi poveri' | Clima, 'è l'ora di agir… - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'energia pulita e sua distribuzione fondamentali per Africa'... - TV7Benevento : Clima: Mattarella, 'non è più tempo di ambiguità e distinguo'... - ItaliaOggi : Clima, Mattarella: non è più tempo di ambiguità e di distinguo. Dare più vaccini all'Africa -