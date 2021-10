Chi è Giordano Filippo, maestro di Ballando con le stelle 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giordano è un ballerino con la musica latina nel sangue, maestro di danza presso una scuola a Milano, dopo alcune esperienze in tv approda a Ballando con le stelle, come partner dell’attrice Valeria Fabrizi. Chi è Giordano Filippo Giordano Filippo nasce, sotto il segno del Sagittario, il 21 dicembre 1985, ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Il suo percorso nel mondo della danza inizia, nella sua città d’origine, quando ha 7 anni. Sin da bambino dimostra il suo talento straordinario; nel 1994 partecipa al Campionato italiano, dove arriva in finale, sia nella salsa che nel liscio unificato. Giordano studia presso l’IPSCT Perrone, a Taranto, dove si diploma in Sala Bar. Fidanzata Giordano è fidanzato dal 10 ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021)è un ballerino con la musica latina nel sangue,di danza presso una scuola a Milano, dopo alcune esperienze in tv approda acon le, come partner dell’attrice Valeria Fabrizi. Chi ènasce, sotto il segno del Sagittario, il 21 dicembre 1985, ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Il suo percorso nel mondo della danza inizia, nella sua città d’origine, quando ha 7 anni. Sin da bambino dimostra il suo talento straordinario; nel 1994 partecipa al Campionato italiano, dove arriva in finale, sia nella salsa che nel liscio unificato.studia presso l’IPSCT Perrone, a Taranto, dove si diploma in Sala Bar. Fidanzataè fidanzato dal 10 ...

Advertising

corte_dc : RT @Solocarmen1: Quindi per chi non abiura come Galileo, ci sarà il rogo come Giordano - Solocarmen1 : Quindi per chi non abiura come Galileo, ci sarà il rogo come Giordano - max_giordano : RT @LaVeritaWeb: I due escort trattati come testimoni di giustizia, protetti dall'anonimato nel momento in cui puntavano il dito contro il… - Cri_Giordano : Il #nobel per la #pace a due giornalisti: Maria #Ressa (Filippine) e Dmitri #Muratov (Russia). Per chi ancora crede… - ileanariparbel6 : RT @giubileif: Grazie a Mario Giordano per il suo articolo su Panorama in cui, partendo dal mio caso, racconta cosa succede a chi si schier… -