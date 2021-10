Caro gas | il lockdown energetico fa paura | di cosa si tratta e il precedente

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In questi giorni uno dei temi che occupano maggiormente il dibattito pubblico non può non essere l’enorme aumento del prezzo del gas. Una roba senza precedenti, come l’ha definita il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani in riferimento al gas a 300 euro per megawattora. Chiaramente, in questo modo gli italiani rischiano di ritrovarsi con rincari pazzeschi sulle bollette. Il governo Draghi ha già ipotizzato lo stanziamento di 10-15 miliardi per calmierare i costi in bolletta, specialmente per le fasce più deboli. Ma appare fin troppo evidente come questa cifra non sia affatto sufficiente. Per questo, già a Natale i cittadini italiani potrebbero dover fare i conti con delle bollette salatissime. LEGGI ANCHE => Bollette, ancora rincari da aprile: +3,8% luce + 3,9 gas Come spiegato da Edoardo Beltrame al quotidiano “Il Giornale”, l’Italia sta ...