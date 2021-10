Advertising

LaGazzettaSR : #Autostrada Catania-Siracusa resta off limits per trasporto merci pericolose. Ficara: 'Situazione paradossale' - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Cappottò con l’auto, muore dopo 4 mesi di agonia un 35enne palermitano - - blogsicilia : #notizie #sicilia Cappottò con l’auto, muore dopo 4 mesi di agonia un 35enne palermitano - - QdSit : Michelangelo Pavoniti, 35 anni è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civico dopo essere rimasto coinvol… - Gazzetta_Jonica : Autostrada Messina Catania: Svincolo di S.Teresa, infrastruttura strategica -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada Catania

Giornale di Sicilia

SIRACUSA - Un' interrogazione parlamentare sul prolungarsi del divieto di transito sull'- Siracusa (nella foto di repertorio, ndr) imposto ai mezzi che trasportano merci pericolose . La presenta il deputato siracusano Paolo Ficara (M5s), vicepresidente della ...'E' difficile spiegare agli autotrasportatori perchè da 5 anni non possono transitare in unadi costruzione moderna come la- Siracusa ma possono farlo lungo la A/18 e A/20, ...Michelangelo Pavoniti, 35 anni è morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sull'autostrada ...Paolo Ficara, vicepresidente della Commissione Trasporti, chiede l’intervento del Ministero dei Trasporti per una situazione di disagio per i lavoratori del settore che si protrae da 5 anni ormai. “Da ...