Aumenti degli estimi, rischio Imu e Tari: come sarà la riforma del Catasto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal primo gennaio 2026 la riforma del Catasto rivoluzionerà il patrimonio immobiliare italiano. Fatto da 25 milioni di proprieTari e da 35 milioni di immobili. L’«operazione statistica di trasparenza» appena inserita nella legge delega fiscale impatterà sui valori degli immobili. Con Aumenti medi del 128% degli estimi e Imu, un Isee quadruplicato (+318%) e un possibile rialzo della Tari, la Tariffa sui rifiuti secondo uno studio della Uil-Servizio Lavoro, Coesione e Territorio oggi illustrato da Repubblica. Soprattutto nei centri storici di grandi città come Roma, Milano, Bologna, Genova, Napoli, Bari. Perché la rivalutazione delle vecchie rendite ai valori di mercato, se venisse poi adottata come ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dal primo gennaio 2026 ladelrivoluzionerà il patrimonio immobiliare italiano. Fatto da 25 milioni di propriee da 35 milioni di immobili. L’«operazione statistica di trasparenza» appena inserita nella legge delega fiscale impatterà sui valoriimmobili. Conmedi del 128%e Imu, un Isee quadruplicato (+318%) e un possibile rialzo della, laffa sui rifiuti secondo uno studio della Uil-Servizio Lavoro, Coesione e Territorio oggi illustrato da Repubblica. Soprattutto nei centri storici di grandi cittàRoma, Milano, Bologna, Genova, Napoli, Bari. Perché la rivalutazione delle vecchie rendite ai valori di mercato, se venisse poi adottata...

Advertising

matteosalvinimi : Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli Italia… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla lega un secco NO. La… - Giangi_ilBoomer : #superbonus Miliardi di euro spesi per l’efficientamento energetico degli edifici ma le #bollette raddoppiano. Com’… - QPeriscopica : RT @Open_gol: L’«operazione statistica di trasparenza» appena inserita nella legge delega fiscale impatterà sui valori degli immobili. Con… - chetira_ : RT @matteosalvinimi: Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla Lega un secco NO. La casa degli Italiani… -