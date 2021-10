Advertising

DecibelBellini : Mi sento di dire una cosa a quell’essere inferiore che ha offeso i nostri calciatori con insulti pesanti: “Tu nun s… - CorSport : #Anguissa ok con il Camerun, #Boga a segno con la Costa d'Avorio ? - sportli26181512 : Anguissa ok con il #Camerun, Boga a segno con la Costa d'Avorio: Il centrocampista del Napoli fa festa nella vittor… - _SiGonfiaLaRete : I Nazionali del #Napoli, #Anguissa vince con il #Camerun. Pareggi per #Ospina e #Lozano - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Elmas ed Anguissa impegnati con Macedonia e Camerun -

Ultime Notizie dalla rete : Anguissa con

... Maxim Choupo - Moting, in gol al 28' e al 51', e la firma di Karl Toko Ekambi al 63',il centrocampista del Napoli Andre Zamboin campo per tutto l'incontro. Non basta però per il ......Ha preso la squadrala voglia di far bene e le idee molto chiare. Il fatto stesso di aver migliorato tecnicamente Osimhen è ottimo. La forza di Spalletti è stata di aver trovato questo...Il centrocampista del Napoli fa festa nella vittoria per 3-1 sul Mozambico, l'ala del Sassuolo firma il tris sul Malawi. Mahrez trascina l'Algeria nel 6-1 sul Niger, ok l'Egitto di Salah ...Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il giornalista di Libero Fabrizio Biasin: "Vorrei fare i complimenti a Giuntoli per Anguissa, che mi sta ...