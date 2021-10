Al Sud mancano 7 miliardi | i governatori chiedono a Draghi di rifare i conti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Recovery Plan destinerà al Mezzogiorno il 40% dei fondi, anziché il 34% già in vigore per legge. Con l’obiettivo di colmare il divario territoriale, anche perché senza il Sud l’intero Paese cresce poco nel complesso. Ma ad alcune Regioni non tornano già i. E ora che arrivano i primi bandi su infrastrutture e asili nido, ilanciano scoprono che quel 40% viene calcolato non sul totale delle risorse messe a disposizione dall’Europa all’Italia – spiega Repubblica – ma solo su una parte di queste. Ovvero su 206«ripartibili secondo il criterio del territorio» anziché 222, frutto della somma tra Piano nazionale di ripresa e resilienza più fondo complementare. Al Sud dunque andranno 82 anziché 89: meno del 40%. Setteche creano malumore ...