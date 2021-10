Vaccini, a Genova respinto il primo ricorso di un sanitario: “L’obbligo protegge dal rischio ambientale, vale anche per chi non è in corsia” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il giudice del lavoro di Genova ha respinto con procedura d’urgenza il primo tra più ricorsi di sanitari sospesi dal servizio e dalla retribuzione perché hanno rifiutato di vaccinarsi. Il caso riguarda una lavoratrice tecnica di laboratorio biomedico in un policlinico del capoluogo ligure, sospesa lo scorso 21 luglio fino – al massimo – al prossimo 31 dicembre, che chiedeva di essere reintegrata nel servizio, anche con mansioni inferiori, per conservare lo stipendio. Il giudice – si legge nel comunicato stampa firmato dal presidente del Tribunale Enrico Ravera – doveva accertare innanzitutto se L’obbligo vaccinale per i sanitari esista “solo quando siano addetti a prestazioni di cura e assistenza. Con una valutazione tecnico-giuridica”, invece, è stato ritenuto “che L’obbligo sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il giudice del lavoro dihacon procedura d’urgenza iltra più ricorsi di sanitari sospesi dal servizio e dalla retribuzione perché hanno rifiutato di vaccinarsi. Il caso riguarda una lavoratrice tecnica di laboratorio biomedico in un policlinico del capoluogo ligure, sospesa lo scorso 21 luglio fino – al massimo – al prossimo 31 dicembre, che chiedeva di essere reintegrata nel servizio,con mansioni inferiori, per conservare lo stipendio. Il giudice – si legge nel comunicato stampa firmato dal presidente del Tribunale Enrico Ravera – doveva accertare innanzitutto sevaccinale per i sanitari esista “solo quando siano addetti a prestazioni di cura e assistenza. Con una valutazione tecnico-giuridica”, invece, è stato ritenuto “chesia ...

Advertising

AnsaLiguria : Vaccini: a Genova respinto ricorso sanitario no vax. Tribunale lavoro, è prevenzione. Riguarda tecnica laboratorio… - ansa_liguria : Vaccini: a Genova respinto ricorso sanitario no vax - Rivalevante : Liguria, 67 nuovi casi e ricoveri in calo. Vaccini, Toti: “L’83% della popolazione ha ricevuto almeno una dose”… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Genova: oggi, martedì 5 ottobre, conferenza stampa di presentazione del primo accordo in Italia tra Regione #Liguria e f… - rep_genova : Vaccini: terze dosi a over 18 dalla terza settimana di ottobre [aggiornamento delle 15:57] -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Genova Pillola anti - Covid Merck: efficacia, sicurezza, costi e arrivo in Italia ... come prenotare Pillola Merck e vaccini anti Covid: le differenze A differenza dei vaccini anti - ... Su Facebook, Matteo Bassetti ha reso noto che l' ospedale San Martino di Genova , dove lavora come ...

Vaccini: a Genova respinto ricorso sanitario no vax Sono una decina i ricorsi presentati dai lavoratori a Genova. "Questi primi due casi - ha spiegato il presidente del tribunale Enrico Ravera insieme al presidente della sezione Lavoro Marcello ...

Vaccini: a Genova respinto ricorso sanitario no vax - Cronaca Agenzia ANSA Covid Liguria, in una settimana diminuzione del 4% dei nuovi casi Posti letto in ospedale sotto controllo. Il 12,2% dei 50enni non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, dato peggiore rispetto alla media italiana ...

Obbligo Green pass, Conftrasporto: dal 15 anche a Genova rischio caos in porto “Se non si risolvono alcune criticità legate al Green pass al 15 ottobre il trasporto nel Paese rischia la paralisi”. A lanciare l’allarme sul nodo della certificazione verde per i marittimi “ma non s ...

... come prenotare Pillola Merck eanti Covid: le differenze A differenza deianti - ... Su Facebook, Matteo Bassetti ha reso noto che l' ospedale San Martino di, dove lavora come ...Sono una decina i ricorsi presentati dai lavoratori a. "Questi primi due casi - ha spiegato il presidente del tribunale Enrico Ravera insieme al presidente della sezione Lavoro Marcello ...Posti letto in ospedale sotto controllo. Il 12,2% dei 50enni non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, dato peggiore rispetto alla media italiana ...“Se non si risolvono alcune criticità legate al Green pass al 15 ottobre il trasporto nel Paese rischia la paralisi”. A lanciare l’allarme sul nodo della certificazione verde per i marittimi “ma non s ...