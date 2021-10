Uomini e Donne, Luca Onestini presenta la sua nuova fiamma (il video). Cosa ne penserà Ivana Mrazova? Soleil orge cosa sta combinando al Gf Vip? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Uomini e Donne: aveva destato scalpore poco tempo fa il fatto che Luca Onestini ed Ivana Mrazova si fossero lasciati … Inoltre da ieri circolano sul web notizia, immagini e persino un video del bellissimo ex tronista che bacia già un’altra: di chi si tratta? Dov’è successo? Come l’avrà presa la modella ceca? Parlare di Luca Onestini, fa sicuramente pensare anche a Soleil Sorge, la fidanzata che si era scelto durante il dating show di Maria De Filippi e che ora, chiuso definitivamente il capitolo, sta partecipando al “Gf Vip” dove Luca ed Ivana si erano conosciuti ed innamorati. Vedremo come procede la sua esperienza. Uomini e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 ottobre 2021): aveva destato scalpore poco tempo fa il fatto cheedsi fossero lasciati … Inoltre da ieri circolano sul web notizia, immagini e persino undel bellissimo ex tronista che bacia già un’altra: di chi si tratta? Dov’è successo? Come l’avrà presa la modella ceca? Parlare di, fa sicuramente pensare anche a, la fidanzata che si era scelto durante il dating show di Maria De Filippi e che ora, chiuso definitivamente il capitolo, sta partecipando al “Gf” doveedsi erano conosciuti ed innamorati. Vedremo come procede la sua esperienza.e ...

