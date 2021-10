Twitter vende piattaforma MoPub ad AppLovin, titoli in rialzo (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Twitter, che tratta in rialzo del 3,74% dopo aver annunciato la vendita della piattaforma per la pubblicità social MoPub. L’accordo raggiunto con AppLovin, società che sviluppa videogame, si è chiuso per 1,05 miliardi di dollari. Il titolo AppLovin balca di oltre 8 punti percentuali. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P-500. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società che fornisce un servizio di notizie e microblogging rispetto all’indice di riferimento. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell’area di supporto individuata a quota 62,61 USD. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per, che tratta indel 3,74% dopo aver annunciato la vendita dellaper la pubblicità social. L’accordo raggiunto con, società che sviluppa videogame, si è chiuso per 1,05 miliardi di dollari. Il titolobalca di oltre 8 punti percentuali. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P-500. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società che fornisce un servizio di notizie e microblogging rispetto all’indice di riferimento. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell’area di supporto individuata a quota 62,61 USD. ...

Advertising

