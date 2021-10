Torino, infortunio Verdi: “Lesione di primo grado” (Di giovedì 7 ottobre 2021) In granata non è mai esploso, anzi, ha trovato molta difficoltà. Anche con Juric Simone Verdi fatica a imporsi, e la notizia dell’ultima ora che lo riguarda non favorirò il suo inserimento. Il fantasista del Trino ha infatti riportato un infortunio che lo terrà fermo per alcune settimane: i tempi di recupero sono ancora da stimare. A renderlo noto è lo stesso club granata in una nota: “Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una Lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario una seduta di allenamento”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) In granata non è mai esploso, anzi, ha trovato molta difficoltà. Anche con Juric Simonefatica a imporsi, e la notizia dell’ultima ora che lo riguarda non favorirò il suo inserimento. Il fantasista del Trino ha infatti riportato unche lo terrà fermo per alcune settimane: i tempi di recupero sono ancora da stimare. A renderlo noto è lo stesso club granata in una nota: “Simoneè stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato unadial bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica. Iltornerà in campo domani: in calendario una seduta di allenamento”. L'articolo proviene da Italia Sera.

