Star in the Star: Sal Da Vinci è il cantante Pino Daniele (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il cantante Sal Da Vinci mascherato da Pino Daniele viene battuto a Star in the Star dal concorrente misterioso che imita Michael Jackson. Eccone di più sulla quinta puntata dello show andato in onda ieri 7 ottobre. Il nuovo programma di “Star in the Star”, è arrivati ieri 7 ottobre, alla quinta puntata. Lo show è stato condotto da Ilary Blasi, è sul palco si è esibito Sal Da Vinci in veste di Pino Daniele, e sul palco di Canale 5, e ha proposto il brano evergreen del cantante napoletano, “Quando”. Il cantante e attore italiano ha perso il ballottaggio contro, Michael Jackson di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021) IlSal Damascherato daviene battuto ain thedal concorrente misterioso che imita Michael Jackson. Eccone di più sulla quinta puntata dello show andato in onda ieri 7 ottobre. Il nuovo programma di “in the”, è arrivati ieri 7 ottobre, alla quinta puntata. Lo show è stato condotto da Ilary Blasi, è sul palco si è esibito Sal Dain veste di, e sul palco di Canale 5, e ha proposto il brano evergreen delnapoletano, “Quando”. Ile attore italiano ha perso il ballottaggio contro, Michael Jackson di ...

