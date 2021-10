Salvini: «No a nuove tasse, mi fido di Draghi, di altri no. Mettiamolo per iscritto» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si parla molto della posizione della Lega e di Matteo Salvini in relazione agli ultimi orientamenti del governo Draghi sul catasto e sulla cosiddetta delega fiscale. Intervenendo ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5 il leader del Carroccio ha chiarito quelle che, almeno dal suo punto di vista, sarebbero le criticità relative alla direzione intrapresa. Salvini: «Non vogliamo nuove tasse» Matteo Salvini è partito con la dichiarazione d'intenti rispetto al coinvolgimento leghista nel governo di larghe intese. «Non vogliamo - ha spiegato - nuove tasse sulla casa. Siamo entrati in questo governo per superare l'emergenza sanitaria e, per fortuna, questo governo con Draghi e Figliuolo non ha più i rallentamenti della coppia ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si parla molto della posizione della Lega e di Matteoin relazione agli ultimi orientamenti del governosul catasto e sulla cosiddetta delega fiscale. Intervenendo ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5 il leader del Carroccio ha chiarito quelle che, almeno dal suo punto di vista, sarebbero le criticità relative alla direzione intrapresa.: «Non vogliamo» Matteoè partito con la dichiarazione d'intenti rispetto al coinvolgimento leghista nel governo di larghe intese. «Non vogliamo - ha spiegato -sulla casa. Siamo entrati in questo governo per superare l'emergenza sanitaria e, per fortuna, questo governo cone Figliuolo non ha più i rallentamenti della coppia ...

