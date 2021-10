Salvini-Draghi, vertice lampo: "Scrivete quello che volete...". Caso chiuso, ma Letta insulta: "Teatrino, ora basta" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un attesissimo faccia a faccia tra Matteo Salvini e Mario Draghi. Iniziato, intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 7 ottobre, è terminato esattamente unpora dopo. Un chiarimento necessario dopo le aspre tensioni di questi ultimi giorni, iniziate con la Lega che, martedì, ha disertato il CdM sulla delega fiscale. Un vertice-lampo, ad alta tensione, ma dove i due avrebbero trovato una sintesi. Il tutto mentre Enrico Letta, spettatore interessato, si spendeva nelle consuete provocazioni nei confronti del leader della Lega: "I giochini di Salvini hanno stancato, è il solito Teatrino; i problemi sono solo della Lega", ha commentato sprezzante a vertice in corso. Salvini, al termin dell'incontro, ha fatto sapere: "Un'ora di confronto con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un attesissimo faccia a faccia tra Matteoe Mario. Iniziato, intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 7 ottobre, è terminato esattamente unpora dopo. Un chiarimento necessario dopo le aspre tensioni di questi ultimi giorni, iniziate con la Lega che, martedì, ha disertato il CdM sulla delega fiscale. Un, ad alta tensione, ma dove i due avrebbero trovato una sintesi. Il tutto mentre Enrico, spettatore interessato, si spendeva nelle consuete provocazioni nei confronti del leader della Lega: "I giochini dihanno stancato, è il solito; i problemi sono solo della Lega", ha commentato sprezzante ain corso., al termin dell'incontro, ha fatto sapere: "Un'ora di confronto con il ...

