Quando la Juventus sembrava spacciata

Quando al minuto 86 di Torino-Juventus Manuel Locatelli ha ricevuto da Chiesa riuscendo, dopo un controllo non facile, a battere Milinkovic-Savic con un tiro a giro che ha toccato il palo prima di entrare, gli juventini più ottimisti hanno automaticamente pensato alla stagione 2015/16. Quella volta era stato Cuadrado a risolvere il derby, con il cronometro ancora più vicino alla fine, ben oltre il 90esimo, e in maniera molto più rocambolesca. Al colombiano era bastato cadere sopra il pallone con la coscia per trascinarlo oltre la riga di porta e cambiare la stagione in modo così repentino e irreversibile da essere difficilmente spiegabile. Fino a quel Juventus-Torino, arrivato all'undicesima giornata, i bianconeri avevano accumulato 4 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie che li piazzavano al 12esimo posto in classifica, lontana 9 punti ...

